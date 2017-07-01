Сделать форум на движке XenForo

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки283 просмотра

Сделать форум на движке XenForo

тематика: рукоделие, вязание, женские хобби

Должно быть в нем:

1000 пользователей

500 созданных тем

250 тем с одним ответом в ветке

XenForo
8 лет назад
tortxp
Юрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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