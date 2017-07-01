Здравствуйте ! Могли бы Вы создать сайт с партнерской программой учета клиентов ! Если что то неравильно назвал исправте !
Сделать форум на движке XenForo
Сделать форум на движке XenForo
тематика: рукоделие, вязание, женские хобби
Должно быть в нем:
1000 пользователей
500 созданных тем
250 тем с одним ответом в ветке
Заявки фрилансеров
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