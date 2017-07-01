Сайт под ключ для благотворительного фонда

Мне нужно сайт для благотворительного фонда, как пример https://www.fl.ru/users/ManagerSEO/portfolio/4966593/razrabotka-sayta-blagotvoritelnogo-fonda-drupal/

Максимально простой, информативный, не перегруженный лишним, что бы человек,

который зашел на наш сайт сразу имел перед собой всю важную информацию и

не скакал по разным вкладках в поисках нужного.