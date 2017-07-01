Создание сайта

Всем привет. Необходимо создать сайт для общественной организации из имеющихся 3 проектов. Создать нужно на хорошем удобном движке с понятной админ панелью. Возможен платный движок. Одна регистрация сайт-форум, простое добавления материалы любым пользователем, с задержкой вывода на сайт. Так же хранения фото и видео материалов на сайте. Интеграция с соц сетями. Разработка дизайна наполнения и логотипа на основе 3 сайтов. www.nefrohelp.ru http://www.nefro.ucoz.net/ http://www.nefrohelp22.ucoz.com

Логотип нужен с сайта http://www.nefrohelp22.ucoz.com надпись обсуждается отдельно

Пример сайта к которому хотелось бы стремится к www.dr-denisov.ru сайт который нравится www.nefroliga.ru

Срок исполнения: на пример сайт и дизайна 5 дней, полное создания сайта со всеми деталями 15-20 дней

Буду рад , если в заявке будут указаны движки, на которых может быть выполнена работа