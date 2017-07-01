Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок259 просмотров

Всем привет. Необходимо создать сайт для общественной организации из имеющихся 3 проектов. Создать нужно на хорошем удобном движке с понятной админ панелью.  Возможен платный движок. Одна регистрация сайт-форум, простое добавления материалы любым пользователем, с задержкой вывода на сайт.  Так же хранения фото и видео материалов на сайте. Интеграция с соц сетями. Разработка дизайна наполнения и логотипа на основе 3 сайтов.  www.nefrohelp.ru  http://www.nefro.ucoz.net/ http://www.nefrohelp22.ucoz.com 

Логотип нужен с сайта http://www.nefrohelp22.ucoz.com    надпись обсуждается отдельно

Пример сайта к которому хотелось бы стремится к www.dr-denisov.ru сайт который нравится www.nefroliga.ru 

Срок исполнения:  на пример сайт и дизайна  5 дней, полное создания сайта со всеми деталями 15-20 дней 

Буду рад , если в заявке будут указаны движки, на которых может быть выполнена работа

8 лет назад
The_Wolf
Дмитрий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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