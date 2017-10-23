Сайт под ключ на MODX или WP расположение, модули и весь функционал полностью как на этом сайте super-opt.ru/ (то есть сайт будет аналогичен,только с измененным дизайном необходимо будет залить товары через ссылку YML ...
Сайт на DLE
Здравствуйте!
Нужно нарисовать шаблон + верстка на Dle и разработать функционал сайта
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