Требуется сайт под ключ

Доброго времени.

Сайт с тестами (вопрос, к нему четыре ответа на выбор).

Около 10 билетов по25-30 вопросов.

Возможность с админки добавлять билеты в ручном режиме.

На главной странице под шапкой краткий текст с предложениемпройти тесты, ниже на выбор билеты. В шапке сайта разместить название сайта и

контактные данные.

При выборе билета перед тестом предложить "нарезультат" или

"тренировка". Если на результат, то посетительзаполняет форму и

нажимает "старт". Форма состоит из одного окна ФИО.Результат теста

дополнительно отправляется на почту к админу. Еслитренировка, то просто

прохождение теста.

Вопросы в тесте возникают поочередно, после ответа на вопрос.Очередность вопросов для билета

хаотичная, из группы вопросов к данному билету, что бы неотследили.

Разместить счетчик времени во время теста (на время сдается).Выделить, что бы немного напрягал

посетителя. Обратный отсчет.

Исключить копирование вопроса с сайта во время теста. И вообще,что бы текст нельзя копировать было.

После прохождения текста выводить шапку с общимиданными: Номер билета, Количество

ошибок, Результат сдал / не сдал (3 ошибки - несдал), Время

Ниже выводить итог в табличной форме: вопрос / ответ / результат

Под итогами теста сделать комментарии. Комментарииредактируемые! Уведомления о комментариях отправляются админу.

Предложить несколько вариантов прототипов страниц с тестом.Тесты строительной тематики.

Оплата по факту.

Предложите стоимость и сроки.

Требования к сайту:

Сайт должен быть адаптивным под разрешение мобильныхустройств и планшетов.

Дизайн (блоки) сайта не должны растягиваться больше чемна 1280X768 px

Требуется создать тестовый поддомен, на котором произвести этапразработки сайта. После этапа тестирования, перенести сайт на основнойдомен.

Сайт на Wordpress

Использовать HTML 5.0 и CSS 3.0

Навигационное меню должно быть выполнено с помощью языка HTML

Должна быть автоматически генерируемая карта сайта в форматеHTML со ссылкой в футере

Автоматически генерируемая XML карта сайта сосписком всех html страниц сайта, которая проходит валидацию в Яндекс.Вебмастере

Не должно быть лишнегомусорного кода на сайте

Все стили CSS должны быть вынесены во тдельный файл/файлы,javascript код тоже, который возможно и при вынесении которого не ухудшится

работа сценария и время загрузки сайта

Favicon обязательно

На сайте должен быть максимально валидный код поHTML и CSS согласно https://validator.w3.org/ Не должно быть ошибок

Скорость загрузки страницы сайта должна быть неболее 3 секунд, если страница имеет объемный функционал и вес кода, тодопускается скорость загрузки такой страницы до 5

секунд

На сайте должны быть выполнены обязательные рекомендацииGoogle Page Speed

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Сайт должен корректно отображаться во всех популярныхбраузерах актуальной версии.

На сайте не должно быть битых ссылок

На сайте не должно быть дублей страниц содинаковым URL или страниц с какими-то параметрами в адресе

Должны быть закрыты от индексацииадминистраторские разделы сайта и служебные папки, должен быть указанhost, должна быть ссылка на sitemap.xml

Главным зеркалом сайта должен являться сайт безwww

Редирект c без слеша на /,редиректы при добавлениилишних слов

Должен быть настроен редирект для URL без слеша на конце наURL со слешем, для всех страниц кроме главной

При добавлении к URL лишних символов, цифр или букв, которыхнет в адресе страниц сайта, должен быть настроен редирект на страницу с404 ошибкой

На сайте должна быть страница с 404 ошибкой, появляющаяся принесуществующей страницы

Установить код скрытого счетчика яндекс метрики и подтвердить право на домен в яндексе