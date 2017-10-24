Сделать лендинг для веб-студии

В прикрепленной эксельке - подробное техническое задание по лендингу. Нужно сделать лендинг, рекламирующий услуги веб-студии: разработка, продвижение, реклама. Визуальный макет также прикреплен. По проекту будут доработки и допилки. Так, например, уникальное торговое предложение в ТЗ представлено в нескольких вариантах: выбираете любой, в процессе определяемся с тем, которое оставляем.Нужен легкий лендинг, главное - донести информацию до клиента. Оформление простое, светлые тона (белый, голубой или синий), дизайн не должен перетягивать внимание на себя. Легкий, современный и понятный лендинг.