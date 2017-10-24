Создать сайт на WordPress тематика Услуги грузчиков

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Закрыт28 заявок210 просмотров

Требуется создать адаптивный сайт на WordPress. 

Сайт который понравился и можно взять за основу tk-gruzvoz.ru

Заявки прошу писать в таком виде

CMS: XXX

Цена: ХХХ

Примерные сроки: ХХХ

Ищу человека для постоянного сотрудничества. 

WordPress
8 лет назад
Dolotok
38 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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