Ищу исполнителя на разработку сайта на Divi Builder от Elegant Themes

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок125 просмотров

Нужен простой сайта на Divi Builder,  рассматриваются ТОЛЬКО лица имеющие хотя бы один реализованный сайт на этой теме!

8 лет назад
mmmarina77777
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт под ключ на MODX или WP

    Сайт под ключ на MODX или WP  расположение, модули и весь функционал полностью как на этом сайте super-opt.ru/ (то есть сайт будет аналогичен,только с измененным дизайном  необходимо будет залить товары через ссылку YML ...

    MODXWordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется сайт под ключ

    Доброго времени. Сайт с тестами (вопрос, к нему четыре ответа на выбор). Около 10 билетов по25-30 вопросов. Возможность с админки добавлять билеты в ручном режиме. На главной странице под шапкой краткий ...

    CSSHTMLJavaScriptWordPress
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт на DLE

    $600

    Здравствуйте! Нужно нарисовать шаблон + верстка на Dle ﻿и разработать функционал сайта

    DLE
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно разработать сайт строительной компании на wordpress

    Нужен человек, который сможет сделать дизайн и верстку сайтана вордпрессе. ТЗ есть, возможно, подогнать шаблон под нынешние требования.   ТЗ дам в ЛС.   Сроки не главное, главное цена ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка Сайта для ICO

    Требуется разработать сайт. Два этапа. Тема сбор средств для проекта. Первый этап. Назначение: Изучение общественного мнения и востребованности технологии, сбор средств на разработку технологии. Классический сайт с описанием проекта и инструменты ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта

    Всем привет. Необходимо создать сайт для общественной организации из имеющихся 3 проектов. Создать нужно на хорошем удобном движке с понятной админ панелью.  Возможен платный движок. Одна регистрация сайт-форум, простое добавления материалы любым пользователем, с задержкой ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт под ключ для благотворительного фонда

    Мне нужно сайт для благотворительного фонда, как пример https://www.fl.ru/users/ManagerSEO/portfolio/4966593/razrabotka-sayta-blagotvoritelnogo-fonda-drupal/ Максимально простой, информативный, не перегруженный лишним, что бы человек, который зашел на наш сайт сразу имел перед собой всю важную информацию и ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт

    Здравствуйте ! Могли бы Вы создать сайт с партнерской программой учета клиентов ! Если что то неравильно назвал исправте !

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад