Сайт под ключ на MODX или WP расположение, модули и весь функционал полностью как на этом сайте super-opt.ru/ (то есть сайт будет аналогичен,только с измененным дизайном необходимо будет залить товары через ссылку YML ...
Ищу исполнителя на разработку сайта на Divi Builder от Elegant Themes
Нужен простой сайта на Divi Builder, рассматриваются ТОЛЬКО лица имеющие хотя бы один реализованный сайт на этой теме!
Заявки фрилансеров
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