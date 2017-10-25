Создание Интернет Магазина

Нужно создать не большой интернет магазин.

Товар будет представлен: кроссовки New Balance.

Нужно создать с "0", логотипа нет, тз нет.

Есть только мысль в голове, что нужен интернет магазин.

Подключить на него платежные системы, ну и все в этом роде.

Деньги не большие.