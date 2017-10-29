Требуется сайт под ключ

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Завершен12 заявок267 просмотров

требуется разработка корп сайта для салона Автозапчастей

Адаптивность, кроссбраузерность, CMS не принципиально, немного анимации + pop-up формы

  • Разработка логотипа
  • Дизайн сайта
  • Юзабилити сайта
  • Наполнение сайта

    • Интересует стоимость и сроки выполнения работ

    8 лет назад
    okondratjew
    Олег 
    42 года
    8 лет в сервисе
    Был
    7 лет назад

    Выбранный исполнитель

    RabbitWeb
    Роман 
    37 лет
    8 лет в сервисе
    Был
    7 лет назад
    8 лет назад
    $1100
    10 дней
    Отзыв недоступен.
    По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
    Олег, благодарю за отличный отзыв. Буду рад с вами сотрудничать в дальнейшем.

    Заявки фрилансеров

    RabbitWeb
    Роман 
    37 лет
    8 лет в сервисе
    Был
    7 лет назад
    8 лет назад