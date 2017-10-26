RabbitWeb.ru/ Создание и разработка программной части сайта, Дизайн сайта и Оптимизация для продвижения в поисковых системах
Производим работы по:
- Созданию сайтов (HTML5/CSS3);
- Разработка программной части сайта (JavaScript/jQuery/Bootstrap, Python/Django);
- Добавление динамики страницам и формам сайта (PHP 5-7);
- Работа с Базой Данных (mySQL);
- Системы управления сайтом (CMS: WordPress, Joomla!);
- Дизайн страниц сайта;
- Оптимизация поискового продвижения сайта;
- Техническая помощь в настройке сайта.
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$1100
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Портфолио
- Промо сайт114 просмотров
- Лендинг134 просмотра
- Лендинг127 просмотров
- Дизайн сайта134 просмотра
Отзывы заказчиков
$1100
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$70
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
$20/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 часов
нет рейтинга