RabbitWeb.ru/ Создание и разработка программной части сайта, Дизайн сайта и Оптимизация для продвижения в поисковых системах

Производим работы по:

- Созданию сайтов (HTML5/CSS3);

- Разработка программной части сайта (JavaScript/jQuery/Bootstrap, Python/Django);

- Добавление динамики страницам и формам сайта (PHP 5-7);

- Работа с Базой Данных (mySQL);

- Системы управления сайтом (CMS: WordPress, Joomla!);

- Дизайн страниц сайта;

- Оптимизация поискового продвижения сайта;

- Техническая помощь в настройке сайта.