RabbitWeb

Роман Ефимов RabbitWeb

 
36 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
RabbitWeb.ru/ Создание и разработка программной части сайта, Дизайн сайта и Оптимизация для продвижения в поисковых системах

Производим работы по:

- Созданию сайтов (HTML5/CSS3);

- Разработка программной части сайта (JavaScript/jQuery/Bootstrap, Python/Django);

- Добавление динамики страницам и формам сайта (PHP 5-7);

- Работа с Базой Данных (mySQL);

- Системы управления сайтом (CMS: WordPress, Joomla!);

- Дизайн страниц сайта;

- Оптимизация поискового продвижения сайта;

- Техническая помощь в настройке сайта.

PHPJavascriptPythonWordPressMySQLДизайн сайтаСайт на WordPressHTMLJoomlaBootstrapjQueryDjango
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$1100
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
okondratjew
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1100
10 баллов
6 лет назад
Требуется сайт под ключ
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Askohodova
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Доработка сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
$20/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 часов
нет рейтинга