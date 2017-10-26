Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки169 просмотров

Требуется выполнить доработку сайта 

Сайт на Wp, проблема с виджетами соц сетей и расстановкой блоков текст-изображение, не хватает анимации, вывод новых отзывов из соц сетей на главную страницу сайта, видоизменить верхнее меню и добавить в теле сайта кнопки в виде иконок продукции.

 

WordPress
8 лет назад
Askohodova
35 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

RabbitWeb
Роман 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$70
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Благодарю за отзыв. Работа с вами была хоть и не долгой, но достаточно приятной. Буду рад новому сотрудничесву

Заявки фрилансеров

RabbitWeb
Роман 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад