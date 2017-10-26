Js работа с Shadow DOM

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Завершен3 заявки157 просмотров

Некое приложение в браузере создает перед тегом элемент #shadow-root с тегами

JavaScript
8 лет назад
semestr
Андрей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lokin_roman
Роман 
41 год
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$5
1 день
Спасибо за работу
Оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

lokin_roman
Роман 
41 год
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад