Здравствуйте! Требуется грамотный подход к прикрутке сервиса onesignal-staging.pw либо sendpulse.com/push Что требуется: прикрутить сервис к сайту, прикрутить систему статистики установок, через "костыли".
Парсер городов/ВУЗов/школ/ССузов
1. Необходимо выгрузить базу данных городов России из ВК.2. Необходимо выгрузить базу данных школ России с привязкой к городу из ВК.3. Необходимо выгрузить базу данных ВУЗов России с привязкой к городу из ВК.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно отредактировать сайт: sk-93.ru Нужно что то сделать с главной страницей, очень много текста. Добавить новые фото, старые фото я отредактирую и их тоже залить. Подсказать, что нужно для ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. У меня есть сайт: bisirinkina.jimdo.com. на главной стр. имеются кнопки "купить". Как я могу прикрепить к каждой кнопке электронный файл, и инструкции к нему которые после оплаты может скачать покупатель? И сам сайт ...Закрыт7 лет назад
Требуется написать скрипт промо-кодов для сайта (покупка лицензии). Промо-код вида XXXX-XXXX-XXXX-XXXX От пользователя: Получил промо-код, ввёл на сайте, получил премиум аккаунт. От сайта. Хранение всех ранее использованных промо-кодов, активных промо-кодов, возможность закачки промокода ...Закрыт7 лет назад
В Общем есть сайт с 2 платежными системами payeer and free kassa, проблема такая когда юзер делает оплату на сайте, пополняет баланс, деньги на кошелек приходят, но не зачисляются ему на баланс в личном кабинете ...Закрыт7 лет назад
Есть старый сайт - maltavip.ru. Там есть раздел http://maltavip.ru/sale/Сюда загружаются элементы из базы агентства недвижимости, с которым у меня договоренность - вот отсюда http://malta-gozo-property.com/advanced-search/?lang=ru&partner=maltavip&status=forSale&bedrooms=&priceFrom=&priceTo=&referenceNum=Новый сайт будет на Moto CMS на основе вот этого шаблона https://www.templatemonster.com/demo/59459.htmlУ них не предусмотрена ни ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
В системе битрикс есть модуль онлайн обучения (курсов). Подлежащий разработке курс обучения содержит несколько разделов. К каждому разделу требуется внести контрольные вопросы 10-15 штук, а так же ответы для них по принципу выбери из 3 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Приветствую, Вас. 7 дол в час. задание 1. с помощью апи соеденить сервис. http://developers.bookingsync.com/ и сервис смс рассылок. пришла заявка в ней даты. заселение гостя. выселение гостя. сразу приветственное сообщение. после ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Создать сайт с функционалом по образу сайта: www.partiyaedi.ru В первую очередь нужен сильный програмист. Нужно спрограмировать сайт с похожим на пример функционалом. Дизайнерские способности второстепенны. Сайт должен быть разработан при ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт-магазин на опренкарте не работает после восстановления на хостинге. Сайт был удален по причине окончания срока хостинга, после этого восстановлен из архивных копий хостера. Папки сайта на хостинге физически есть, но страницы не открываются, при ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад