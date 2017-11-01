Парсер городов/ВУЗов/школ/ССузов

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Завершен3 заявки171 просмотр

1. Необходимо выгрузить базу данных городов России из ВК.2. Необходимо выгрузить базу данных школ России с привязкой к городу из ВК.3. Необходимо выгрузить базу данных ВУЗов России с привязкой к городу из ВК.

8 лет назад
Dorismosk
Дарья 
34 года
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

verhmax
Максим 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$35
2 дня
Максим очень исполнительный разработчик. Держал в курсе всей работы, был всегда на связи. Оставил только приятные впечатления, хочется с ним работать еще. Поэтому если появится новое задание - только к нему. Приятно работать с ответственными людьми!
Отличный заказчик. четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую ВСЕМ.

Заявки фрилансеров

verhmax
Максим 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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