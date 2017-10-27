Сайт на вордпрессе

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Закрыт11 заявок178 просмотров

Нужно создать сайт на вордпрессе, (блог). По дизайну особых требований нет. Самое главное чтобы работал и был аккуратно сделан.Пример. http://richpro.ru/  http://dohodmaster.ru/ что то на подобие. Предлагайте свою цену.

WordPress
8 лет назад
Rabotaem2017
Ильдар 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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