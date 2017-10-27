Требуется написать новую версию действующего сайта. Дизайн не нужен, новый дизайн уже есть. функционал не очень большой: выбор города выбор ресторана из списка добавление блюд в корзину оформление заказа ...
Сайт на вордпрессе
Нужно создать сайт на вордпрессе, (блог). По дизайну особых требований нет. Самое главное чтобы работал и был аккуратно сделан.Пример. http://richpro.ru/ http://dohodmaster.ru/ что то на подобие. Предлагайте свою цену.
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