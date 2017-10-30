Необходимо создать современный сайт косметологической клиники. ( сайт должен быть полностью оптимизирован для работы на смартфонах т.к основной поток рекламы идёт с instagram) Т.е сайт должен быть адаптивным . Нас полностью устраивает ...
Нужен кэшбэк-сервис под Admitad
Желателен опыт работы с Api и API ADmitad еще больше.
Сайт нужен под ключ.
Жду конкретных предложений по срокам, опыту, реализации, цене.
1. Каталог офферов (магазинов) по категориям с автообновлением (возможность включать и отключать нужные офферы, добавлять своё описание и лого к офферам, устанавливать ставку кэшбэка, устанавливать реферальную ставку и отключать её)
2. Купоны и промокоды к каждому магазину с автообновлением
3. Личный кабинет пользователя (регистрация, статистика покупок, статистика по партнёрке, вывод средств, система тикетов для вопросов)
4. Возможность добавлять любые способы вывода средств и мультивалютность (магазины кстате могут начислять кэшбэк в разных валютах)
5. Партнерская программа
6. Возможность давать денежный бонус за регистрацию
7. Возможность создавать промокоды на повышенный кэшбэк (увеличение ставки кэшбэка для всех магазинов и для конкретного)
8. Возможность прогрессивных ставок кэшбэка (кэшбэк повышается +% к ставке если накэшбэчить ХХХ сумму, уровень SILVER/GOLD/PLATINUM/VIP)
9. Возможность емейл рассылки (акции и новости кэшбэк сервиса)
10. Возможность использования одной либо нескольких CPA систем через которые будут регистрироваться и зачислятся покупки
11. Расширения для популярных браузеров Chrome, Opera, Firefox
12. Возможность автоматического перепоста новостей в соц. сети (ВК, Фейсбук, Твиттер)
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