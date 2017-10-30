Нужен кэшбэк-сервис под Admitad

Желателен опыт работы с Api и API ADmitad еще больше.

Сайт нужен под ключ.

Жду конкретных предложений по срокам, опыту, реализации, цене.

1. Каталог офферов (магазинов) по категориям с автообновлением (возможность включать и отключать нужные офферы, добавлять своё описание и лого к офферам, устанавливать ставку кэшбэка, устанавливать реферальную ставку и отключать её)

2. Купоны и промокоды к каждому магазину с автообновлением

3. Личный кабинет пользователя (регистрация, статистика покупок, статистика по партнёрке, вывод средств, система тикетов для вопросов)

4. Возможность добавлять любые способы вывода средств и мультивалютность (магазины кстате могут начислять кэшбэк в разных валютах)

5. Партнерская программа

6. Возможность давать денежный бонус за регистрацию

7. Возможность создавать промокоды на повышенный кэшбэк (увеличение ставки кэшбэка для всех магазинов и для конкретного)

8. Возможность прогрессивных ставок кэшбэка (кэшбэк повышается +% к ставке если накэшбэчить ХХХ сумму, уровень SILVER/GOLD/PLATINUM/VIP)

9. Возможность емейл рассылки (акции и новости кэшбэк сервиса)

10. Возможность использования одной либо нескольких CPA систем через которые будут регистрироваться и зачислятся покупки

11. Расширения для популярных браузеров Chrome, Opera, Firefox

12. Возможность автоматического перепоста новостей в соц. сети (ВК, Фейсбук, Твиттер)