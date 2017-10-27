Сделать лендинги (несколько) в Adobe Muse по готовому макету

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок257 просмотров

Всем привет

Нужно сделать лендинг пейдж в программе Adobe Muse по готовому макету, сделанному в Axure

Что уже есть:

* Прототип http://97m9h0.axshare.com/#g=1&p=main_page-rus

* Заголовки и тексты (копирайтинг)

Что нужно сделать:

* Подобрать цветову гамму

* Подобрать тематические картинки (желательно платные с фотостоков, оплачитваются дополнительно)

* Сделать полностью интерактивный/кликабельный прототип

* На выходе предоствить файл исходник от Adobe Muse

Требования к кандидатам (строго, обязательно):

* Опыт работы в данной программе (мин. 10 сайтов)

* Сссылка на работы/сайты, сделанные в этой программе

P.S. Ленгингов всего будет несколько, на общую тематику, но с небольшими отличиями

8 лет назад
finexlab
Игорь 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт на вордпрессе

    Нужно создать сайт на вордпрессе, (блог). По дизайну особых требований нет. Самое главное чтобы работал и был аккуратно сделан.Пример. http://richpro.ru/  http://dohodmaster.ru/ что то на подобие. Предлагайте свою цену.

    WordPress
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать сайт на laravel, yii

    Требуется написать новую версию действующего сайта. Дизайн не нужен, новый дизайн уже есть. функционал не очень большой: выбор города выбор ресторана из списка добавление блюд в корзину оформление заказа ...

    LaravelWordPressYii
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поднять магазин opencart

    $50

    Нужно поднять opencart и подключить платежку, к ней особенные требования, все подробности в ЛС, будет очень хорошо если знакомы с английским языком

    Opencart
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внести изменения на сайт

    Добрый день!  Нужны внести изменения и наполнить материал на два сайта. сайты на вордпрессе. шаблоны. Правки типа залить материал, убрать кнопки, добавить раздел в меню, исправить карту. Буду рада ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание сайта с поиском госзакупок

    Здравствуйте!Интересует сроки и стоимость разработки сайта с возможностью поиска госзакупок.Какую CMS предлагаете, и какой способ поиска закупок можете реализовать? Пример: http://contract-center.ru/

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание Интернет Магазина

    Нужно создать не большой интернет магазин. Товар будет представлен: кроссовки New Balance. Нужно создать с "0", логотипа нет, тз нет. Есть только мысль в голове, что нужен интернет магазин. ...

    Сайты «под ключ»34 заявки
    Закрыт
    7 лет назад