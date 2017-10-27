Сделать лендинги (несколько) в Adobe Muse по готовому макету

Всем привет

Нужно сделать лендинг пейдж в программе Adobe Muse по готовому макету, сделанному в Axure

Что уже есть:

* Прототип http://97m9h0.axshare.com/#g=1&p=main_page-rus

* Заголовки и тексты (копирайтинг)

Что нужно сделать:

* Подобрать цветову гамму

* Подобрать тематические картинки (желательно платные с фотостоков, оплачитваются дополнительно)

* Сделать полностью интерактивный/кликабельный прототип

* На выходе предоствить файл исходник от Adobe Muse

Требования к кандидатам (строго, обязательно):

* Опыт работы в данной программе (мин. 10 сайтов)

* Сссылка на работы/сайты, сделанные в этой программе

P.S. Ленгингов всего будет несколько, на общую тематику, но с небольшими отличиями