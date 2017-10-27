Разработка и дизайн портала для молодежной организации.

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Закрыт14 заявок189 просмотров

Ищу исполнителя услуг по созданию (разработка и дизайн) портала для молодежной организации.

Прошу рассмотреть техническое задание на создание порталадля общественной детской и молодежной организации (продвижение ЗОЖ, спорта,

боевых искусств, воспитания социально адаптированной, мотивированной

молодёжи). 

Учитывая аудиторию, очень важен wow эффект. 

Жду Ваших оценок стоимости и сроков выполнения заказа. 

Буду рада ознакомиться с Вашими портфолио. 

8 лет назад
DZakharova
Дарья 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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