Сайт онлайн-типографии

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Закрыт9 заявок184 просмотра

Нужно сделать копию такого сайта: fastprint.info

Со всеми функциями, которые есть на этом сайте, в том числе:

1)Добавление новых типов продукции с различными характеристиками, влияющими на цену http://fastprint.info/products/leaflets/

2)Онлайн-оплата и оформление доставки (смотреть в корзине)

3)Конструктор макетов как здесь: http://maket.fastprint.info/editor/?load=design/vizitki/50x90_4-0_0300_92.6-92.62-36.40 (или подобрать готовый платный/бесплатный скрипт, который можно интегрировать).

4)интеграция сервиса printler

5)Разумеется, должна быть админка, которая показывает текущие заказы, позволяет скачивать присланные макеты и так далее.

Дизайн пока просто копируется с того сайта.

Пишите в заявке приблизительную стоимость, сроки и на какой платформе (framework, cms) вы будете делать проект.

8 лет назад
card34
Роман 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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