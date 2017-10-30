Необходимо создать современный сайт косметологической клиники. ( сайт должен быть полностью оптимизирован для работы на смартфонах т.к основной поток рекламы идёт с instagram) Т.е сайт должен быть адаптивным . Нас полностью устраивает ...
Сайт онлайн-типографии
Нужно сделать копию такого сайта: fastprint.info
Со всеми функциями, которые есть на этом сайте, в том числе:
1)Добавление новых типов продукции с различными характеристиками, влияющими на цену http://fastprint.info/products/leaflets/
2)Онлайн-оплата и оформление доставки (смотреть в корзине)
3)Конструктор макетов как здесь: http://maket.fastprint.info/editor/?load=design/vizitki/50x90_4-0_0300_92.6-92.62-36.40 (или подобрать готовый платный/бесплатный скрипт, который можно интегрировать).
4)интеграция сервиса printler
5)Разумеется, должна быть админка, которая показывает текущие заказы, позволяет скачивать присланные макеты и так далее.
Дизайн пока просто копируется с того сайта.
Пишите в заявке приблизительную стоимость, сроки и на какой платформе (framework, cms) вы будете делать проект.
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