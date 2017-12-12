По шаблону создать сайт косметологической клиники.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен37 заявок470 просмотров

Необходимо создать современный сайт косметологической клиники.  ( сайт должен быть полностью оптимизирован для

работы на смартфонах т.к основной поток рекламы идёт с instagram) Т.е сайт должен быть адаптивным .

Нас полностью устраивает данный шаблон

https://themeforest.net/item/isida-plastic-surgery-clinic-medical-wordpress-theme/18911053?s_rank=1

Задача -  создать сайт и наполнить его всей необходимой информацией . Внедрить кое какие

пожелания от нас ( примеры и образцы будут предоставлены в виде рисунка,

либо подробной демонстрации на другом сайте аналоге ) . 

Срок не более 20 дней . 

 В целом готовы рассмотреть и другие шаблоны по взаимному согласованию.

Цель:создать яркий, современный сайт с максимальной конверсией.

Структура сайта :

Главная – Услуги – Цены – Акции  -   Вопрос ответ - Отзывы  -  Контакты

Соответственно сайт будет состоять из 10-15 страниц .

 От соискателя требуется опыт работы с шаблонами такого типа + портфолио работ.  

WordPress
7 лет назад
stranger107
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$300
12 дней
Огромное человеческое спасибо вам Артур! Вы очень терпеливый и грамотный программист . Вы внедрили в наш сайт даже больше чем мы предполагали, всегда помогали дельным советом ! Ещё раз спасибо . Надеемся что и дальше мы будем с вами работать.
Спасибо Алексею за отличный проект и ответственное отношение к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад