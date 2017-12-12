По шаблону создать сайт косметологической клиники.

Огромное человеческое спасибо вам Артур! Вы очень терпеливый и грамотный программист . Вы внедрили в наш сайт даже больше чем мы предполагали, всегда помогали дельным советом ! Ещё раз спасибо . Надеемся что и дальше мы будем с вами работать.