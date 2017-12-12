Ищу исполнителя услуг по созданию (разработка и дизайн) портала для молодежной организации. Прошу рассмотреть техническое задание на создание порталадля общественной детской и молодежной организации (продвижение ЗОЖ, спорта, боевых искусств, воспитания социально адаптированной, мотивированной ...
По шаблону создать сайт косметологической клиники.
Необходимо создать современный сайт косметологической клиники. ( сайт должен быть полностью оптимизирован для
работы на смартфонах т.к основной поток рекламы идёт с instagram) Т.е сайт должен быть адаптивным .
Нас полностью устраивает данный шаблон
https://themeforest.net/item/isida-plastic-surgery-clinic-medical-wordpress-theme/18911053?s_rank=1
Задача - создать сайт и наполнить его всей необходимой информацией . Внедрить кое какие
пожелания от нас ( примеры и образцы будут предоставлены в виде рисунка,
либо подробной демонстрации на другом сайте аналоге ) .
Срок не более 20 дней .
В целом готовы рассмотреть и другие шаблоны по взаимному согласованию.
Цель:создать яркий, современный сайт с максимальной конверсией.
Структура сайта :
Главная – Услуги – Цены – Акции - Вопрос ответ - Отзывы - Контакты
Соответственно сайт будет состоять из 10-15 страниц .
От соискателя требуется опыт работы с шаблонами такого типа + портфолио работ.
Выбранный исполнитель
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