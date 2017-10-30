Необходимо создать современный сайт косметологической клиники. ( сайт должен быть полностью оптимизирован для работы на смартфонах т.к основной поток рекламы идёт с instagram) Т.е сайт должен быть адаптивным . Нас полностью устраивает ...
Создать хайп проект
Нужно создать высококачественный HYIP-проект под ключ. Профессиональный дизайн и вёрстка
Сайт и кабинеты пользователей на английском и русском. Админ-панель на русском, позволяющая управлять настройками, изменять/добавлять контент, новости и т.д.
Выплаты ручные , автомат т.е. скрипт формирует список заявок пользователей на вывод процентов, после выплаты, администратор подтверждает выплату, скрипт учитывает выплаты в статистике, либо суммы определенных размеров выплачиваются вручную, а остальные автоматически. В админ-панеле полная статистика по пользователям по нескольким критериям (уточним). Для пользователя - стандартная статистика.
2-3-х ступенчатая рефферальная система. Защита по IP при входе в аккаунт пользователя и админ-панель - ПИН-код на емейл. Плюс стандартный набор функционала HYIP фонда.
Вы должны отдавать себе отчёт в том, что мне нужен сайт "под ключ", я не буду заказывать его кусками у десятка фрилансеров. Вы будете отвечать за работу тех, кого будете нанимать при необходимости, для, допустим, вёрстки, копирайта, переводов и т.д.
Заявки фрилансеров
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