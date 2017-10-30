Создание сайта на WordPress с платежной системой

Мы создаём сайт наподобии https://www.dred.com/de/]https://www.dred.com/de/

Тематика сайта медицинские консультации. Мы продаём время ведущих специалистов. Нам необходимо сделать качественный дизайн , сделать соотвествующий шаблон под Wordpress, полностью настроить шаблон и сайт , подготовить его к запуску. На сайте должен быть реализована система приема платежей по кредитным картам. Всего будут представленной два вида услуг у каждого специалиста: устная консультация, письменная консультация. Цены у каждого специалиста на эти услуги будут отличаться. В данный момент мы поставили шаблон который можно доработать либо заменить. В данный момент сайт не содержит платежной системы.

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