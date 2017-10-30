Необходимо создать современный сайт косметологической клиники. ( сайт должен быть полностью оптимизирован для работы на смартфонах т.к основной поток рекламы идёт с instagram) Т.е сайт должен быть адаптивным . Нас полностью устраивает ...
Сайт на OpenCart
Нужен сайт под ключ
есть только дизайн
https://invis.io/U4CY3V7BK#/247866782_Generators_1170_1920x1080_Main_V2
это дизайн
всего 9 страниц, но много повторяющихся блоков. Оставляйте ваши предложения по срокам и цене
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужна разработка проекта под ключ похожего на этот https://wikishop.us/ Может быть есть разработчики знакомые с этим https://modx.com/Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт7 лет назад
Мы создаём сайт наподобии https://www.dred.com/de/]https://www.dred.com/de/ Тематика сайта медицинские консультации. Мы продаём время ведущих специалистов. Нам необходимо сделать качественный дизайн , сделать соотвествующий шаблон под Wordpress, полностью настроить шаблон и сайт , подготовить его к запуску. ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт7 лет назад
Желателен опыт работы с Api и API ADmitad еще больше. Сайт нужен под ключ. Жду конкретных предложений по срокам, опыту, реализации, цене. 1. Каталог офферов (магазинов) по категориям ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно создать высококачественный HYIP-проект под ключ. Профессиональный дизайн и вёрстка Сайт и кабинеты пользователей на английском и русском. Админ-панель на русском, позволяющая управлять настройками, изменять/добавлять контент, новости и т.д. Выплаты ручные , автомат ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать копию такого сайта: fastprint.info Со всеми функциями, которые есть на этом сайте, в том числе: 1)Добавление новых типов продукции с различными характеристиками, влияющими на цену http://fastprint.info/products/leaflets/ 2)Онлайн-оплата и оформление доставки ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу исполнителя услуг по созданию (разработка и дизайн) портала для молодежной организации. Прошу рассмотреть техническое задание на создание порталадля общественной детской и молодежной организации (продвижение ЗОЖ, спорта, боевых искусств, воспитания социально адаптированной, мотивированной ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет Нужно сделать лендинг пейдж в программе Adobe Muse по готовому макету, сделанному в Axure Что уже есть: * Прототип http://97m9h0.axshare.com/#g=1&p=main_page-rus * Заголовки и тексты (копирайтинг) ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать сайт на вордпрессе, (блог). По дизайну особых требований нет. Самое главное чтобы работал и был аккуратно сделан.Пример. http://richpro.ru/ http://dohodmaster.ru/ что то на подобие. Предлагайте свою цену.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется написать новую версию действующего сайта. Дизайн не нужен, новый дизайн уже есть. функционал не очень большой: выбор города выбор ресторана из списка добавление блюд в корзину оформление заказа ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт7 лет назад