Создание сайта по теме Организация праздников

страницы (главная, блог, товарная, контакты и т.д.) ,у товаров будет корзина. Отдельная страница с условиями доставкиФормы (заказа, акции, обратный звонок)Блог с фильтрами (дата, тема)Онлайн оплаты, вебмани.Нужно что б сайт собирал базу почтовых адресов и потом была возможность рассылки по почтетовары с фильтров.Связка с соцсетями блога и товаров(фб, инстаграмм,одноклассники, вк).?Окна догонялки на сайте.логотипСтатьи блога, возможность комментировать, поделиться

адаптивность под любые устройства

кросбраузерность

автоматический прием заказов и обработка