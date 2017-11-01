Сайт "под ключ" с огромным функционалом

В прикрепленных файлах есть схема (не до конца доделанная) сайта, что за чем следует, какая навигация по сайту.

Примером функционала может быть и сам сайт" Кворк" или https://uremont.com/. Пример дизайна сайт http://www.transitplus.ru. Интересует цена "под ключ". Работа по договору.