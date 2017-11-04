Сайт под ключ на MODX или WP тз прикреплено ниже расположение, модули и весь функционал полностью как на этом сайте super-opt.ru (то есть сайт будет аналогичен,только с измененным дизайном кроме (партнерской программы,получить сертификат,дропшипинг,доставка ...
Создание сайта под ключ
Необходимо разработать Сайт под ключ на удобной для вас CMS (не Wordpress) . Каталог не требует оплаты через сайт. только сбор Заявок.
Необходимо разработать дизайн и сверстать. Заполнять сайт товарами не нужно.
Возможность вывода товара с ценой и без цены.
Адаптивный дизайн + Мобильная версия
Для примера как должен выглядеть каталог прикрепил изображения. (Вам необходимо сделать что то подобное , но в своем стиле и со вкусом)
Цену и Сроки готов обсудить....
Заявки фрилансеров
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