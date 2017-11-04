Создание сайта под ключ

Необходимо разработать Сайт под ключ на удобной для вас CMS (не Wordpress) . Каталог не требует оплаты через сайт. только сбор Заявок.

Необходимо разработать дизайн и сверстать. Заполнять сайт товарами не нужно.

Возможность вывода товара с ценой и без цены.

Адаптивный дизайн + Мобильная версия

Для примера как должен выглядеть каталог прикрепил изображения. (Вам необходимо сделать что то подобное , но в своем стиле и со вкусом)

Цену и Сроки готов обсудить....