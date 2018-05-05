Требуется JS-специалист

Системы управления (CMS)Завершен14 заявок248 просмотров
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Требуется JS специалист, который сможет поправить парсер написанный на JS+PHP. Парсер не сложный 1 файл, работает не стабильно. 

Сроки сегодня. 

6 лет назад
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
artemzagurski
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$5
1 день
Все сделал оперативно, поправил! Молодец!
Прекрасный заказчик, и объяснить задачу может, и платит быстро) В общем всё на высшем уровне) Будем работать ещё)