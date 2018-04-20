Доработать проект на MODx

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок194 просмотра
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Добрый день.

Нужна доработка проекта на CMS MODx.

Подробности заинтересовавшему меня исполнителю.

Спасибо.

MODX
6 лет назад
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад