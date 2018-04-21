Доработка сайта Wordpress

Есть само писаный плагин, который добавляет странички на сайт. Странички с вмонтированным видео, когда добавляется страничка, также создается пункт мену со ссылкой на эту страничку. Задача нужно создать 1 страничку на которой будет типа плейлист всех добавленных страничек ...