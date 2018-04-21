Доработка сайта Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки162 просмотра
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Изменение дизайна и функциональных доработок в рамках существующей темы Wordpress.

WordPress
6 лет назад
Butek
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
rudnin
35 летУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$30
1 день
Всё отлично, продолжаем работу.
Не раз работаем с Алексеем, все отлично, по всем фронтам, рекомендую!