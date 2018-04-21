Настроить под задачу плагин личного кабинета WP-Recall на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка288 просмотров
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1. Базовый функционал личного кабинета: 

Настроить работу в режиме тикетов

Типы тикетов:

Заявка на ввод

Заявка на вывод

Вопрос администратору

2. Специализированный Функционал: Отображение данных из определенных полей таблицы (файл эксель) загруженной на сервер (либо ежедневная ручная загрузка в личный кабинет пользователя)

Поля таблицы:

Дата / Сумма депозита на данную дату

Реферал / сумма начисления на данную дату по каждому рефералу

История операций:

Ввод Дата / время / сумма

Вывод Дата / время / сумма

5. Личный кабинет администратора:

- Управление тикетами.

WordPress
6 лет назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад