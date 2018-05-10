Натянуть дизайн на двиг laravel (верстки нет)

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки199 просмотров
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Есть .psd макеты, есть копия движка laravel 5.2  (верстки нет)

Дизайн делали в аналогию с функционалом сайта, с которого брали копию двига.

Допиливать нет необходимости. 

Макеты скину в личку

Laravel
6 лет назад
petrova_eugenie
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nicklaos
Николай 
38 летПортугалия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$150
4 дня
Исполнитель задачу выполнил четко в рамках ТЗ. Благодарю за коммуникабельность, внимательность и отличную работу. Рекомендую!
Адекватная заказчица, четко поставила задачу, не торопила. Очень понравилось работать)
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