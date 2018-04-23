Добрый день! Есть сайт на системе Drupal с кривой версткой. Была выполнена переверстка страницы на html. Нужно новую html натянуть на текущую верстку. Ссылка на ресурсы в этом файле: [url=https://yadi.sk/i/Uemmbnjm3Ugi72]https://yadi.sk/i/Uemmbnjm3Ugi72[/url] Жду ваших предложений по стоимости и срокам.
Opencart: донастроить и обеспечить совместимость Simple Chec
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Уважаемые разработчики, требуется обеспечить корректную работу модуля Simple Checkout на нашем сайте (вер. 1.5.5.1.2)
ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1wYXcfuKdo0Y3N6nKx0s-eGoVG2_B-_GdgSzPYo-meRY/edit
Срок: сегодня Оплата: сегодня
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