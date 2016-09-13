Сайт на Yii + дизайн.

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок165 просмотров
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Вкратце:

Сайт пластической хирургии.

Разработка ТЗ на создание сайта. 

Проектирование интерфейса/прототипирование/ux дизайн/UI дизайн (интересно чтобы был использован material design)

максимальная доступность для пользователя нужных ему разделов, в наименьшее количество кликов, все важные моменты будут на виду и дизайн будет заточен на то, чтобы проводить клиента сделать нужные действия. должно учитываться отображение на смартфонах и планшетах.  

Верстка/front-end разработанного дизайна. Адаптивная, валидная верстка с качественным кодом. 

Проектирование архитектуры программной стороны сайта 

Программирование сайта с использованием фреймворка yii

7 лет назад
vitt44
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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