Сайт на Yii + дизайн.

Вкратце:

Сайт пластической хирургии.

Разработка ТЗ на создание сайта.

Проектирование интерфейса/прототипирование/ux дизайн/UI дизайн (интересно чтобы был использован material design)

максимальная доступность для пользователя нужных ему разделов, в наименьшее количество кликов, все важные моменты будут на виду и дизайн будет заточен на то, чтобы проводить клиента сделать нужные действия. должно учитываться отображение на смартфонах и планшетах.

Верстка/front-end разработанного дизайна. Адаптивная, валидная верстка с качественным кодом.

Проектирование архитектуры программной стороны сайта

Программирование сайта с использованием фреймворка yii