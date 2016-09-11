Сайт строительной организации . Установка конструкций из стекла .

Здравствуйте . Хотим заказать сайт ,представляющий строительные услуги по установке изделий из стекла. Все вы видите такие

двери и перегородки из стекла в торговых центрах ,а многие из вас работают в офисах ,где встречаются стеклянные : дверь,стены,полки, стол ,возможно-лестница. Продвижением будем заниматься сами . Обратный звонок, привязка к вконтакте,

ватсапу, инстаграму, счетчик просмотров. Должно быть безумно красиво ,интересно и просто . Должна быть возможность

обновлять новости и портфолио на сайте своими руками. Мы надеемся, что побеспокоим вас еще много раз после сдачи

проекта ,но не по причине косяков и недоработок ,но для развития сайта ,которое будет необходимо по мере роста объемов

работ. Надеюсь мы найдем человека ,готового к личной встрече и обладающего достаточным временем.