Доброго времени суток! Задание следующего характера Используя следующий шаблон WP (https://themeforest.net/item/jarvis-onepage-parallax-wordpress-theme/5370691) сделать качественную страницу LP по тематике юридические услуги / земельное право. От исполнителя требуется подготовить шаблон для наполнения его текстом, поставить тематически подходящие картинки / фоны / ...
Сайт строительной организации . Установка конструкций из стекла .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте . Хотим заказать сайт ,представляющий строительные услуги по установке изделий из стекла. Все вы видите такие
двери и перегородки из стекла в торговых центрах ,а многие из вас работают в офисах ,где встречаются стеклянные : дверь,стены,полки, стол ,возможно-лестница. Продвижением будем заниматься сами . Обратный звонок, привязка к вконтакте,
ватсапу, инстаграму, счетчик просмотров. Должно быть безумно красиво ,интересно и просто . Должна быть возможность
обновлять новости и портфолио на сайте своими руками. Мы надеемся, что побеспокоим вас еще много раз после сдачи
проекта ,но не по причине косяков и недоработок ,но для развития сайта ,которое будет необходимо по мере роста объемов
работ. Надеюсь мы найдем человека ,готового к личной встрече и обладающего достаточным временем.
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