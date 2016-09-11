Создание лендинг пейдж по шаблону WP

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок237 просмотров
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Доброго времени суток!

Задание следующего характера

Используя следующий шаблон WP (https://themeforest.net/item/jarvis-onepage-parallax-wordpress-theme/5370691) сделать качественную страницу LP по тематике юридические услуги / земельное право.

От исполнителя требуется подготовить шаблон для наполнения его текстом, поставить тематически подходящие картинки / фоны / шрифты / значки

С нас  - тематические тексты, УТП, итд.

PS - бонусом необходимо будет сделать логотип фирмы на основании уже существующего логотипа другой компании проекта. По сути все по аналогии, только поменять цвет / букву / текст в логотипе.

Страница будет на русском языке.

Жду Вашего лучшего предложения!

С уважением,

Антон

7 лет назад
Jeaves
Антон 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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