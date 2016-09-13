Создание сайта каталога

ТЗ во вложении, материалы вышлю отдельно. Нужно 2 лендинга, второй размещу после выполнения первого заказа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Нужен сайт каталог на cms jomla 3.6 в связке с виртуемарт или другим понятным компонентом.
Срок на выполнение : 6 дней
Оплата поэтапно без предоплаты, или по факту
Прошу внимательно читать ТЗ, и ознакомится с сайтом с которого берется функционал
Обязательно указываем стоимость проекта!
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