Нужно создать сайт турфирмы с возможностью бронирования.

Сверху должен быть слайдер с отелями (чтобы кликабельный слайдер был с переходом на нужный отель), ниже основное меню.

Слева на главной должен быть каталог (путёвок или гостин).

Внутренние страницы всех отелей должны вмещать в себя Фото с лайтбоксом , картинки , описание отеля, онлайн бронь. Нужно сделать такой функционал и на такой CMS (склоняюсь к Wordpress) , чтобы мы могли потом самостоятельно добавлять нужные нам страницы с новыми отелями или др.

по дизайну, симпатичен сайт ввв.trattlerhof.at