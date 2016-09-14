нужен клон простого лендинга - https://goo.gl/zcv8yv + прикрутить оплату через какую-нибудь платежную систему. По сути статика на сайте, форма регистрации, форма обратной связи, и немного JS что по сумме и времени?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать сайт турфирмы с возможностью бронирования.
Сверху должен быть слайдер с отелями (чтобы кликабельный слайдер был с переходом на нужный отель), ниже основное меню.
Слева на главной должен быть каталог (путёвок или гостин).
Внутренние страницы всех отелей должны вмещать в себя Фото с лайтбоксом , картинки , описание отеля, онлайн бронь. Нужно сделать такой функционал и на такой CMS (склоняюсь к Wordpress) , чтобы мы могли потом самостоятельно добавлять нужные нам страницы с новыми отелями или др.
по дизайну, симпатичен сайт ввв.trattlerhof.at
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