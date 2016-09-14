Нужен мощный продающий лендинг. Тематика - аудио техника высокого класса. Через сам лендинг продажи вестись не будут. Поэтому его цель - лидогенерация. От Вас: - сроки - стоимость Пожалуйста, указывайте сразу стоимость и сроки!!! Оплата по факту выполненной работы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание сайта под ключ ( продовольственная компания ), дизайн сайта, логотипа, этикетки.
Верстка и наполнение страниц.
Создание корпоративной почты ( 4-5 ящиков),
Создание Яндекс метрики, индексация в поисковых системах, размещение на хостинге.
срок исполнения 7 дней.
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