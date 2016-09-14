Создание сайта " под ключ "

$100
Сайты «под ключ»Закрыт16 заявок280 просмотров
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Требуется создание сайта  под ключ ( продовольственная компания ), дизайн сайта, логотипа, этикетки.

Верстка и наполнение  страниц.

Создание корпоративной почты ( 4-5 ящиков),

Создание Яндекс метрики, индексация в поисковых системах, размещение на хостинге.

срок исполнения 7 дней.

7 лет назад
Yurik_CH
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$120
10 дней
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