Сайт газеты

Приветствую! Нужно сделать не особо сложный сайт, похожий на этот [url=http://www.komgr163.ru/]www.komgr163.ru/[/url] Ранее предпочтение отдавалось CMS Joomla, но на данный момент можем рассмотреть и любую другую. ВАЖНО!!! Обязательно указывайте хотя-бы ориентировочную цену, иначе вы нам будете не интересны.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
необходимо разработаь сайт для газеты на подобие http://gazeta31.ru/
Сколько будет стоить и сроки?
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