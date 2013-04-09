Сайты для бизнеса "под ключ", верстка из макета, Wordpress

Приветствую, уважаемый посетитель!

Я могу быть Вам полезна, выполняя следующие работы:

1) сайты "под ключ" для бизнеса. Сайты любой сложности: визитка, интернет-магазин, каталог, портфолио, информационный портал.

Работаю с CMS Joomla и Wordpress.

2) разработка макетов дизайна сайтов, готовых для верстки. Веб-дизайн: адаптивный, современный, продающий

3) верстка дизайн-макетов:

- фиксированная, резиновая, адаптивная, отзывчивая

- кроссбраузерная

- с соблюдением стандартов W3C (валидность кода)

- чистый и аккуратный код, код пригодный для использования в дальнейшем, в т.ч. и другими разработчиками

4) интеграция верстки в CMS Joomla и WordPress

- создание шаблонов CMS Joomla и тем WordPress

Что я умею и использую в работе:

- HTML5, CSS3

- БЭМ

- LESS, SASS

- Bootstrap

- Wordpress, Joomla

- Photoshop

Как я работаю:

Предварительно обсуждаю с Вами все детали проекта, согласовываем техническое задание (ТЗ)

Оперативно на связи (почта, скайп, телефон)

Работаю через сайт фриланса

Предоплата 30-50% в зависимости от сложности и бюджета проекта, расчет по проекту - после завершения работы

Обеспечиваю качество и соблюдение сроков

По запросу бесплатно обучаю работе с сайтом

Оплата:

qiwi

webmoney

перевод SWIFT

пеервод Золотая Корона

Что я не делаю:

Копирайтинг

Айдентика и графический дизайн

Всегда доступна для связи в рабочее время: пн-пт 10.00-19.00

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