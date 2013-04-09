Приветствую, уважаемый посетитель!
Я могу быть Вам полезна, выполняя следующие работы:
1) сайты "под ключ" для бизнеса. Сайты любой сложности: визитка, интернет-магазин, каталог, портфолио, информационный портал.
Работаю с CMS Joomla и Wordpress.
2) разработка макетов дизайна сайтов, готовых для верстки. Веб-дизайн: адаптивный, современный, продающий
3) верстка дизайн-макетов:
- фиксированная, резиновая, адаптивная, отзывчивая
- кроссбраузерная
- с соблюдением стандартов W3C (валидность кода)
- чистый и аккуратный код, код пригодный для использования в дальнейшем, в т.ч. и другими разработчиками
4) интеграция верстки в CMS Joomla и WordPress
- создание шаблонов CMS Joomla и тем WordPress
Что я умею и использую в работе:
- HTML5, CSS3
- БЭМ
- LESS, SASS
- Bootstrap
- Wordpress, Joomla
- Photoshop
Как я работаю:
Предварительно обсуждаю с Вами все детали проекта, согласовываем техническое задание (ТЗ)
Оперативно на связи (почта, скайп, телефон)
Работаю через сайт фриланса
Предоплата 30-50% в зависимости от сложности и бюджета проекта, расчет по проекту - после завершения работы
Обеспечиваю качество и соблюдение сроков
По запросу бесплатно обучаю работе с сайтом
Оплата:
qiwi
webmoney
перевод SWIFT
пеервод Золотая Корона
Что я не делаю:
Копирайтинг
Айдентика и графический дизайн
Всегда доступна для связи в рабочее время: пн-пт 10.00-19.00
Больше отзывов обо мне Вы можете прочитать здесь https://freelance.ru/reviews/sitebiz/