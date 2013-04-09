sitebiz

Лариса sitebiz

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Сайты для бизнеса "под ключ", верстка из макета, Wordpress

Приветствую, уважаемый посетитель!

Я могу быть Вам полезна, выполняя следующие работы:

1) сайты "под ключ" для бизнеса. Сайты любой сложности: визитка, интернет-магазин, каталог, портфолио, информационный портал.

Работаю с CMS Joomla и Wordpress.

2) разработка макетов дизайна сайтов, готовых для верстки. Веб-дизайн: адаптивный, современный, продающий

3) верстка дизайн-макетов:

- фиксированная, резиновая, адаптивная, отзывчивая

- кроссбраузерная

- с соблюдением стандартов W3C (валидность кода)

- чистый и аккуратный код, код пригодный для использования в дальнейшем, в т.ч. и другими разработчиками

4) интеграция верстки в CMS Joomla и WordPress

- создание шаблонов CMS Joomla и тем WordPress

Что я умею и использую в работе:

- HTML5, CSS3

- БЭМ

- LESS, SASS

- Bootstrap

- Wordpress, Joomla

- Photoshop

Как я работаю:

Предварительно обсуждаю с Вами все детали проекта, согласовываем техническое задание (ТЗ)

Оперативно на связи (почта, скайп, телефон)

Работаю через сайт фриланса

Предоплата 30-50% в зависимости от сложности и бюджета проекта, расчет по проекту - после завершения работы

Обеспечиваю качество и соблюдение сроков

По запросу бесплатно обучаю работе с сайтом

Оплата:

qiwi

webmoney

перевод SWIFT

пеервод Золотая Корона

Что я не делаю:

Копирайтинг

Айдентика и графический дизайн

Всегда доступна для связи в рабочее время: пн-пт 10.00-19.00

Больше отзывов обо мне Вы можете прочитать здесь https://freelance.ru/reviews/sitebiz/

Отзывы заказчиков

sator
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов
$120
10 баллов
10 лет назад
Простой сайт на wordpress
WordPress
Работа выполнена быстро, качественно и без лишних вопросов. Помимо основной задачи Лариса оперативно и легко решила мои проблемы с настройкой аналитики, установила все необходимые плагины, отладила работу почты. Также получил множество бесплатных консультаций по сайту. Все было легко и непринужденно. Постоянно на связи. Очень понравилось с Вами работать. Обязательно обращусь еще. Спасибо!
Было легко и приятно работать с Сергеем: четкая постановка задачи, замечания по существу, оплата вовремя и даже с запасом, готовность оплатить дополнительные услуги в полном объеме, вежливое и доброжелательное общение - рекомендую данного заказчика.
Ответный отзыв
Ashot_D
Ашот 
62 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Проект на WordPress
WordPress
Сотрудничать было очень легко и приятно. Задание понималось точно и с полуслова, выполнялось все в срок на очень хорошем уровне. Спасибо за работу. Даниелян Ашот.
Приятное сотрудничество, четкая постановка задачи, адекватная оплата в срок, общение во время работы без проблем.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$7/час
от $80от 2 дней
#327
Интернет-магазины
нет отзывов
$7/час
от $100от 3 дней
#582
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $200от 2 дней
#1361
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $100от 2 дней
#2370
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
#3030