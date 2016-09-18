Сайт для аптечной сети

$500
Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок341 просмотр
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Требуется сайт для аптечной сети.

Домен www.shamama.ru

Требуется полностью с 0 создать проект, убив не доделанную краснодарскими

"спецами"-мошенниками "картинку", которая висит на домене.

Движок на Опенкарте или http://www.cs-cart.ru.(Покупка лицензии за мной).

Критична интеграция с 1С 8.2.

Не рассматриваю проекты на JOOMLA, на Битриксе.

Сайт должен выполнять функции:

- интернет представительство;

- онлайн-заказ лекарств;

Наличие портфолио и рекомендации от бывших заказчиков с контактными данными.

Предоплату не делаю.

7 лет назад
sefa-1
63 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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