Одностраничник

Добрый день! Нужен одностраничный сайт по продаже кедрового ореха. Наподобие cedrus-ekb.ru Домен есть: rp-eco.ru можно поддоменом сделать или отдельной страницей - как скажите. Часть контента предоставим - с вас доработка, оптимизация. Аудитория охвата: Екатеринбург для директа, Западная Россия, Белорусия, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо сделать лэндинг в platformalp
Фото, информация, кнопка регистрации на одной странице, без прокрутки
Фото и текст предоставлю.
Оплата - карта Сбербанка
- Похожие заказы
- $500Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, нужна помощь в создании микронишевого сайта под Адсенс. Выбор подходящей ниши (аргументация), составление семантического ядра. Нужно, чтобы в результате сайт соответствовал правилам Адсенс и был принят в программу. Размер заработка - не столь важен.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт7 лет назад
- $150
Добрый день, требуется создание сайта для ателье под ключ. Условия: 1) Минимум графики, максимум удобства и юзабилити 2) Яркий, современный дизайн 3) Адаптивная верстка 4) CMS на выбор исполнителя (бесплатная), чем проще админ-панель, тем лучше. 5) Без наполнения Прошу не делать копию ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
Написание сайта на подобие http://www.seosprint.net/index.php с доработками с уличённым дизайном!Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день,Есть задача (или даже 2): нужно сделать нормальный корпоративный сайт-визитку на английском, красиво расписать какие мы крутые, вводные дадим, плюс сделать красивые темплейты для корпоративных документов, презентаций и тд, всё это основываясь на текущем ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт7 лет назад
По типу: http://travastudio.ru/branding/ Можно сказать его копия, только с другими картинками, текстом и т.д. Навигация и структура по большому счету остается такой же на 90%. Цена? Сроки?Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт7 лет назад
- $800
можно посмотреть примеры такие сайты как http://m-propusk.ru http://propusk-mkad-ttk-sk.ru/proverit-propusk http://proverit-propusk.ru Оплата поэтапно. Более детальное обсуждение в лс.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем доброго времени суток! Нужна разработка сайта с частичной функцией интернет-магазина.. А именно: отображения наличия и остатков продукции в филиалах компании с отображением цен. Важна интеграция с 1С... Рассматриваются варианты использования шаблонов или Ваш вариант. Будет рассматриваться бюджет ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, коллеги. Нужен сайт, идентичный функционалом данному - [url=http://baza-96.ru/baza96.php]ссылка[/url]. Соответственно, нужно прикрутить возможность оплаты услуг и понятную админку. Дополнительное пожелание - реализовать раскрытие вариантов не поп апом, а "раскрытием" по клику ([url=http://cn-info.ru/variants]пример[/url]).Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $500
Требуется сайт для аптечной сети. Домен [url=http://www.shamama.ru]www.shamama.ru [/url] Требуется полностью с 0 создать проект, убив не доделанную краснодарскими "спецами"-мошенниками "картинку", которая висит на домене. Движок на Опенкарте или [url=http://www.cs-cart.ru/cs-cart-rus-pack.html]http://www.cs-cart.ru[/url].(Покупка лицензии за мной). Критична интеграция с 1С 8.2. ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт7 лет назад