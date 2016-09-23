Разработка сайта под ключ

Добрый день, нам нужно разработать новый новогодний сайт. Наш старый сайт новый-год-в-карпатах .com Скрины прототипа нового сайта прикрепляю. (если мы договоримся и успешно закроем этот проект - у нас сразу будет еще один заказ на разработку сайта для ...