Добрый вечер. Появилось желание создать сайт, есть тематика и планы. Тематика авто - товары почтой (заточен под CPA-офферы). Не магазин, а статейник с призывом купить товар по ссылке ниже. Необходимо: 1. Создать ...
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо нарисовать баннеры для группы ВК: 1. 795x200 2. 200х500 - со стрелкой ведущая к кнопке "Подписаться" Тематика: Красота, мода Цена 500 рублейИллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт https://npfsberbanka-lichnyj-kabinet.ru/ Сделать на подобии (с заменой картинки и на 2 колонки как и там) и + адаптив под мобилку. Цена вопроса 500 рублей.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт7 лет назад
Биллинг сделал писмо большое по спаму с сайтов на WordPress. 3 сайта на этом движке, биллинг порубил все три и оставил ftp и тд. доступным, а отображение доменов закрыл. Нужно исправить ошибки и отписать биллингу ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Покажу откуда брать статьи по 1-1,5к символов и их необходимо оперативно рерайтить. Цена: 30-35 рублей за 1к символов. В день по 2-4 статьи.Рерайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть ТЗ на 10 статей по одному из направлений СберБанка. Нужно написать 10 статей по ТЗ. Предлагайте в комментариях цену за 1к симоволов По результату первых 10 текстов добавятся (или не ...Завершен7 лет назад
Нужна программа для постинга обзоров в сервис Яндекс Дзен. ТЗ в файлеПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Запущу человека в админку, покажу что хочу примерно видеть. В основном все легко и очень мало картинок 20х20. Пример в файле. Мне нужно это все нарисовать и сверстать в HTML, чтобы кодер натянул. За все ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать лендинг (с нуля и до конца) под wap-click партнерскую программу с версткой. Тематики разные. Лендинги нужны под Билайн, МТС, Теле2. Нужен человек с портфолию и кто делал уже такие ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать дизайн под партнерскую программу. Не сложнее как здесь: wapstate.ru Только вверху будет еще графическая картинка-символ проекта.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $25
Нужен seo-копирайт согласно ТЗ. Тематика SOFT. Цена до 100 руб./1к символов. Срок 1-2 дня.Завершен8 лет назад
- $20
Есть файл ключей (50 шт) выгруженный с сервиса Mutagen. Необходимо разбить их на будущий малостраничный сайт. Составить грамотное ТЗ и подсказать стратегию продвижения именно этих ключей.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо время от времени делать ТЗ для копирайтера. Тематика медицина. Интересует Яндекс. Цена до 100 рублей за 1 ТЗ. Мне нужно хорошее ТЗ, а не сделайте так и потом так, а потом окажется ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется человек с доступом к сервису tz.binet.pro для ТЗ статей и проверки. Пишите цену за 1 задание + проверка.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется seo-копирайтер по медицинской тематике. Создается сайт по тематики медицинского заболевания (его скажу в ЛС). Нужно будет писать статьи и отправлять на проверку. Требуется точное соблюдение всех пунктов в ТЗ: тошнота, плотность, вода и ...Завершен8 лет назад
Есть сайт ochrannik.ru Мне нужна внутренняя оптимизация + оптимизация текста (где требуется корректировка. нужно сделать, но там во всех текстах она требуется). Нужен толковый оптимизатор. На сайте 120 статей, а трафика 50 в сутки.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Проект будет аналогом http://apptools.ru/ Чем занимается проект можно узнать http://apptools.ru/to_customers/ Хотелось бы сделать аналог данного проекта.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужны 5-6 статей по медицинской тематике. Есть СЯ. На выходе хочу статьи для людей + title + description Цена 60 рублей за 1000 символов. Для начала 30 000 символов как раз ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужны 5-6 статей по медицинской тематике. Есть СЯ. На выходе хочу статьи для людей + title + description Цена 60 рублей за 1000 символов. Для начала 30 000 символов как раз ...Закрыт9 лет назад
Есть ТЗ и есть сгруппированное СЯ на 102 статьи, что должны выйти на 209к рерайта. Тематика медицинская, про одно из заболеваний дыхательной системы. Готов заплатить за 102 статьи по ТЗ - 5000 рублей. ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад