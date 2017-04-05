kullermag

Николай kullermag

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$800
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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Отзывы фрилансеров

seo-specialist
Иван 
43 года
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$800
10 баллов
3 года назад
Разработать структуру сайта, собрать СЯ на 50 статей и сделать ТЗ
Оплатил в срок!
выполнил
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Zvezdnij-Format
Елена 
41 год
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
$250
10 баллов
7 лет назад
SEO-копирайт по банковской тематике
Коммуникативно. Четко. Профессионально. Спасибо!
Елена выполнила все качественно и в срок. Спасибо за выполнение заказа.
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777sergiu99777
26 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Дизайн под Wap-Click партнерку
Грамотный заказчик,терпеливый и пунктуальный.Рекомендую.
Было все выполнено качественно, согласно ТЗ и в срок. Спасибо за работу.
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ga_leroy
Анна 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
38 отзывов(-1)
$27
10 баллов
8 лет назад
SEO-копирайт (описание программы)
Четкая задача, оплата в срок. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству!
выполнено все в полном объему и в срок. Качество на высоте.
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fiqus
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Внутренняя оптимизация действующего сайта
Всё в порядке. Рекомендую!
Александр полностью справился со своей задачей. Трафик в +. Большое спасибо
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