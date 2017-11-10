Дизайн админки Вап-клик ПП

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок217 просмотров

Запущу человека в админку, покажу что хочу примерно видеть. В основном все легко и очень мало картинок 20х20. Пример в файле. Мне нужно это все нарисовать и сверстать в HTML, чтобы кодер натянул. За все плачу 2500 рублей. Там по сути картинок 20 мелких будет, которые можно найти в интернете - просто нужно сверстать (изменить цвета и структуру админки).

Страниц 10 максимум однотипных

HTML
8 лет назад
kullermag
Николай 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров