Дизайн админки Вап-клик ПП

Запущу человека в админку, покажу что хочу примерно видеть. В основном все легко и очень мало картинок 20х20. Пример в файле. Мне нужно это все нарисовать и сверстать в HTML, чтобы кодер натянул. За все плачу 2500 рублей. Там по сути картинок 20 мелких будет, которые можно найти в интернете - просто нужно сверстать (изменить цвета и структуру админки).

Страниц 10 максимум однотипных