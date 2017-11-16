Адаптивная верстка 2-х страниц

Нужно сделать адаптивную верстку 2-х страниц сайта. Задание предварительное. Если нам все понравиться, то потом будет задание на верстку еще 13-ти страниц и 9 писем.Каждая страница в 2-х видах дизайна: десктоп и мобильный. Нужно сделать адаптивный дизайн (можно использовать бутстраповский грид). Для исходников стилей использовать scss, где надо нужно разбить на отдельные файла, не пихать все стили в один файл. Цвета записывайте в переменные (чтобы чуть что можно было легко поменять). Нужно чтобы стили были легковеснысми, т.е. если будете использовать какой-то фрейворк (к примеру бутстрап), то убирайте оттуда ненужные файлы стилей.