Адаптивная верстка 2-х страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен26 заявок388 просмотров

Нужно сделать адаптивную верстку 2-х страниц сайта. Задание предварительное. Если нам все понравиться, то потом будет задание на верстку еще 13-ти страниц и 9 писем.Каждая страница в 2-х видах дизайна: десктоп и мобильный. Нужно сделать адаптивный дизайн (можно использовать бутстраповский грид). Для исходников стилей использовать scss, где надо нужно разбить на отдельные файла, не пихать все стили в один файл. Цвета записывайте в переменные (чтобы чуть что можно было легко поменять). Нужно чтобы стили были легковеснысми, т.е. если будете использовать какой-то фрейворк (к примеру бутстрап), то убирайте оттуда ненужные файлы стилей.

BootstrapSCSS
8 лет назад
aloe1812
Евгений 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Wokksy
29 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$20
2 дня
Владислав быстро и качественно справился с заданием, сделал четко по тз, оперативно отвечал и делал правки. Рекомендую как отличного специалиста!
Евгений отличный заказчик с хорошим тех. заданием, приятный в общении человек. С оплатой проблем не возникло.

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Wokksy
29 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад