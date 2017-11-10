Сверстать веб-страницу каталога роликов, с небольшим JS замутом

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Закрыт2 заявки192 просмотра

За неделю - две нужно сверстать и помочь интегрировать в существующий проект https://fantomas.video страницу-каталог с обложками. 

Навык работы с drupal и java script приветствуется. 

Подробное ТЗ здесь: https://paper.dropbox.com/doc/kDMwYVcuMwXIxXlPFElLa?_tk=share_copylink

В результате должна получиться страница с каталогом обложек. 

Нюанс в том, что на обложки наложена текстура. Подробности что к чему в ссылке выше. 

Дополнительные работы, которые сразу не учесть готовы оплачивать по часам. 

Спасибо! 

DrupalJavaJavaScript
8 лет назад
invoxnik
Никита 
42 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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