Сверстать веб-страницу каталога роликов, с небольшим JS замутом

За неделю - две нужно сверстать и помочь интегрировать в существующий проект https://fantomas.video страницу-каталог с обложками.

Навык работы с drupal и java script приветствуется.

Подробное ТЗ здесь: https://paper.dropbox.com/doc/kDMwYVcuMwXIxXlPFElLa?_tk=share_copylink

В результате должна получиться страница с каталогом обложек.

Нюанс в том, что на обложки наложена текстура. Подробности что к чему в ссылке выше.

Дополнительные работы, которые сразу не учесть готовы оплачивать по часам.

Спасибо!