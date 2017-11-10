Помочь разобраться в html и css, на 1 странице

В шаблон страницы нужно внести небольшие изменения -

а именно сделать :

1) чтоб при нажатии на картинку они открывались в этом же окне, и при нажатии на крестик - закрывалась

2) внести текстовые правки

3) Разобраться почему не выводится форма (хотя в коде она есть) -

4) Сделать 4 строки с товарами - сейчас 1 строка (добавить 3 строки путем копирования существующей)

5) Удалить одну картинку.

Сайт на WP. Но работа с шаблоном - будет предоставлен сайм файл шаблона и css файл.

Работы на 20-30 минут.