Сайт: www.ankor-baby.ru Переверстать карточку товара, которого «Нет в наличии» по макетам (макеты для ПК, планшета и мобилки прикрепил). В карусели http://joxi.ru/brRDqRphJqRaQ2 показывать товары из этой же категории, в которой находится исходный ...
Помочь разобраться в html и css, на 1 странице
В шаблон страницы нужно внести небольшие изменения -
а именно сделать :
1) чтоб при нажатии на картинку они открывались в этом же окне, и при нажатии на крестик - закрывалась
2) внести текстовые правки
3) Разобраться почему не выводится форма (хотя в коде она есть) -
4) Сделать 4 строки с товарами - сейчас 1 строка (добавить 3 строки путем копирования существующей)
5) Удалить одну картинку.
Сайт на WP. Но работа с шаблоном - будет предоставлен сайм файл шаблона и css файл.
Работы на 20-30 минут.
Выбранный исполнитель
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