HTML 5 верстка Landing Page

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен26 заявок317 просмотров

Сайт должен быть кросбраузерным, и верстка должна полностью соответствовать дизайну в последних версиях Chrome, Firefox, Opera, Safari и IE 9-11. В IE 9-10, могут быть незначительные упрощения, скрипты, связанные с анимацией, могут работать в упрощенном виде.

HTML код:

  • Кодировка – utf-8
  • Структурный, комментируемый код (обозначается начало/конец крупных блоков). Отбивка табами.
  • Имена классов и идентификаторов – осмысленные.
  • Классы служат для привязки оформления, идентификаторы – скриптов.
  • верстка на основе фреймворка Bootstrap
  • при масштабировании страницы в диапазоне 70-150% она не должна менять свой вид, сохраняя пропорции
  • Все переходы по страницам, показанные в дизайне, должны функционировать
CSS код:

  • Структурный, отбивка табами.
  • Все эффекты (hover, click) должны быть плавными
Javascript код:

  • Структурный, отбивка табами.
  • Имена переменных осмысленные.
  • Снабжен комментариями: описаны назначения

    • методов/классов
    • функций
    • условий.
  • Код должен быть без ошибок.
  • Используется jquery фремворк, не ниже 2.1.3
Файлы

Имена файлов осмысленные, на наше усмотрение.

Проходят базовую оптимизацию на уровне оптимизации для Веб в Photoshop.

Малые изображения оформления объединенные по назначению и склеиваются в спрайты.

Адаптивность: адаптивность под 4 разрешения:

BootstrapCSSHTMLJavaScriptjQuery
8 лет назад
smartwebstudio
Юрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

v_sergheiev
45 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$50
3 дня
Все отлично, рекомендую !
Заказчик всегда на связи, оплата своевременная. Проблем никаких нет

Заявки фрилансеров

v_sergheiev
45 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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