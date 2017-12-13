Верстка лендинга адаптивно (моб версия также есть в psd) Нужна верстка плюс формы отправки. ТЗ https://youtu.be/rRTkRKtsZG4 Цена до 50 - предлагайте цену и сроки.
HTML 5 верстка Landing Page
Сайт должен быть кросбраузерным, и верстка должна полностью соответствовать дизайну в последних версиях Chrome, Firefox, Opera, Safari и IE 9-11. В IE 9-10, могут быть незначительные упрощения, скрипты, связанные с анимацией, могут работать в упрощенном виде.
HTML код:
- Кодировка – utf-8
- Структурный, комментируемый код (обозначается начало/конец крупных блоков). Отбивка табами.
- Имена классов и идентификаторов – осмысленные.
- Классы служат для привязки оформления, идентификаторы – скриптов.
- верстка на основе фреймворка Bootstrap
- при масштабировании страницы в диапазоне 70-150% она не должна менять свой вид, сохраняя пропорции
- Все переходы по страницам, показанные в дизайне, должны функционировать
- Структурный, отбивка табами.
- Все эффекты (hover, click) должны быть плавными
- Структурный, отбивка табами.
- Имена переменных осмысленные.
- Снабжен комментариями: описаны назначения
- методов/классов
- функций
- условий.
- Код должен быть без ошибок.
- Используется jquery фремворк, не ниже 2.1.3
Имена файлов осмысленные, на наше усмотрение.
Проходят базовую оптимизацию на уровне оптимизации для Веб в Photoshop.
Малые изображения оформления объединенные по назначению и склеиваются в спрайты.
Адаптивность: адаптивность под 4 разрешения:
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