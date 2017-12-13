HTML 5 верстка Landing Page

Сайт должен быть кросбраузерным, и верстка должна полностью соответствовать дизайну в последних версиях Chrome, Firefox, Opera, Safari и IE 9-11. В IE 9-10, могут быть незначительные упрощения, скрипты, связанные с анимацией, могут работать в упрощенном виде.

HTML код:

Кодировка – utf-8

Структурный, комментируемый код (обозначается начало/конец крупных блоков). Отбивка табами.

Имена классов и идентификаторов – осмысленные.

Классы служат для привязки оформления, идентификаторы – скриптов.

верстка на основе фреймворка Bootstrap

при масштабировании страницы в диапазоне 70-150% она не должна менять свой вид, сохраняя пропорции

Все переходы по страницам, показанные в дизайне, должны функционировать

CSS код:

Структурный, отбивка табами.

Все эффекты (hover, click) должны быть плавными

Javascript код:

Структурный, отбивка табами.

Имена переменных осмысленные.

Снабжен комментариями: описаны назначения методов/классов функций условий.

Код должен быть без ошибок.

Используется jquery фремворк, не ниже 2.1.3

Файлы

Имена файлов осмысленные, на наше усмотрение.

Проходят базовую оптимизацию на уровне оптимизации для Веб в Photoshop.

Малые изображения оформления объединенные по назначению и склеиваются в спрайты.

Адаптивность: адаптивность под 4 разрешения: