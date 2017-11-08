Обучение группы стажеров

Доброго времени суток!

Есть группа стажеров из 8 человек. Нужен ментор, который будет вести обучение в течение 4 месяцев (в 2 этапа) по направлению – вёрстка

Кто нам нужен: соискатель должен свободно владеть HTML5, JavaScript, CSS3/Sass/Less.

Дополнительные требования:

опыт работы не менее 3-х лет.

умение создавать кроссбраузерную адаптивную верстку. (примеры работ)

знание Photoshop, Illustrator, Sketch

умение работать с системами контроля версий (Subversion, Git).

умение самостоятельно искать пути решения задачи.

Обязательно наличие портфолио.

Условия:

Шестидневка. cозвоны по скайпу, ведение отчетности по прогрессу в crm и проверка теории и домашних заданий.

Существует программа обучения (о ней кандидатам) – практика по html/css, теория , видео и макеты. 1 раз в неделю будет вебинар. После просмотра вебинара ребятам выдается домашнее задание и в течение недели ментор должен созваниваться со стажерами и принимать д/з.

В приемку д/з входит: оценка теории , оценка промежуточных результатов по верстке макетов, выдача рекомендаций по развитию до следующей точки.

Оплата за весь период 100 000 рублей. (оплату можно разбить на этапы, всё обсуждается)

Обязательное требование: наличие свободного времени, стабильного онлайна, совмещать с фрилансом нельзя на период обучения стажеров.

Ждем заявок с примерами работ, резюме и сопроводительным письмом.

Спасибо