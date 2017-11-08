Обучение группы стажеров

$1650
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка516 просмотров

Доброго времени суток! 

Есть группа стажеров из 8 человек. Нужен ментор, который будет вести обучение в течение 4 месяцев (в 2 этапа) по направлению – вёрстка 

Кто нам нужен:  соискатель должен свободно владеть HTML5, JavaScript, CSS3/Sass/Less. 

Дополнительные требования: 

опыт работы не менее 3-х лет. 

умение создавать кроссбраузерную адаптивную верстку. (примеры работ) 

знание Photoshop, Illustrator, Sketch 

умение работать с системами контроля версий (Subversion, Git). 

умение самостоятельно искать пути решения задачи. 

Обязательно наличие портфолио. 

Условия: 

Шестидневка. cозвоны по скайпу, ведение отчетности по прогрессу в crm и проверка теории и домашних заданий. 

Существует программа обучения (о ней кандидатам) – практика по html/css, теория , видео и макеты. 1 раз в неделю будет вебинар. После просмотра вебинара ребятам выдается домашнее задание и в течение недели ментор должен созваниваться со стажерами и принимать д/з. 

В приемку д/з входит: оценка теории , оценка промежуточных результатов по верстке макетов, выдача рекомендаций по развитию до следующей точки. 

Оплата за весь период 100 000 рублей. (оплату можно разбить на этапы, всё обсуждается) 

Обязательное требование: наличие свободного времени, стабильного онлайна, совмещать с фрилансом нельзя на период обучения стажеров. 

Ждем заявок с примерами работ, резюме и сопроводительным письмом. 

Спасибо

CSSGitHTMLJavaScriptSASSSketch
8 лет назад
snevzorova87
Светлана 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Правки шаблона modx

    MODX Revolution 2.5.6-pl Нужно поправить шаблон, а именно: - добавить форму отправки запроса на страницы - добавить допменю на страницу каталога - поправить контакты - поправить основное меню

    MODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сверстать сайт по макетам PSD + натяжка на WordPress

    Вёрстка сайта по макетам PSD (скину в скайпе) и последующая натяжка на WordPress.  Требования и условия:  - Нужен опытный верстальщик и тот, кто разбирается в WordPress.  - Выполнить проект качественно в срок ...

    WordPress
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка мобильной версии сайта

    Добрый день. Нужна верстка для мобильной \ планшетной версии сайта. Между собой это должен быть адаптив. С десктопной версией мобильная версия никак не стыкуется. Верстка нужна пиксель перфект, обсуждать, что по мнению верстальщика лучше ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка лендинга. Срочно

    Приветствую.  Ищу команду верстальщиков, или одного версталя который не любит спать и очень круто и быстро работает. Завтра нужен сверстанный ленд.  Всего около 14 экранов. Из них пара экранов просто видео, 2 экрана ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Как добавить HTML5 игру на сайт ?

    Доброго времени суток! Мы хотим добавить на наши сайты html5 игры, но незнаем как их скачать и загрузить на наш сайт. Пример html5 игры : http://igroutka.net/dlya-malchikov/zombi/19194-zombi-uvernutsya-ot-meteoritov.html По всей видимости игра находится на их сервере, ...

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно доверстать 1 блок графика и адаптировать готовую верстку

    Нужно доверстать 1 блок графика и адаптировать готовую верстку 1. Адаптировать нужно идеально адаптивного макета нету самому нужно оформить. 2. Нужен человек который в себе уверен что сможет доверстать блок графики ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать верстку лендинга адаптивную

    $30

    Здравствуйте. Необходимо сделать качественную адаптивную верстку для одностраничника из макета PSD Чтобы красиво отображалось и на мобильных устройствах и на десктопе. Десктопный макет: http://diamant.kz/al2.jpg﻿ Мобильный макет: http://diamant.kz/al.jpg﻿ ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Cверстать лендинг из PSD файла

    Необходимо сверстать лендинг из PSD файла Сроки - до вторника в 12:00 по Мск Стоимость - 1500 рублей Кроссбраузерно, адаптивная верстка Скорость загрузки не менее 70: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ ...

    HTML-верстка34 заявки
    Закрыт
    7 лет назад