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Обучение группы стажеров
Доброго времени суток!
Есть группа стажеров из 8 человек. Нужен ментор, который будет вести обучение в течение 4 месяцев (в 2 этапа) по направлению – вёрстка
Кто нам нужен: соискатель должен свободно владеть HTML5, JavaScript, CSS3/Sass/Less.
Дополнительные требования:
опыт работы не менее 3-х лет.
умение создавать кроссбраузерную адаптивную верстку. (примеры работ)
знание Photoshop, Illustrator, Sketch
умение работать с системами контроля версий (Subversion, Git).
умение самостоятельно искать пути решения задачи.
Обязательно наличие портфолио.
Условия:
Шестидневка. cозвоны по скайпу, ведение отчетности по прогрессу в crm и проверка теории и домашних заданий.
Существует программа обучения (о ней кандидатам) – практика по html/css, теория , видео и макеты. 1 раз в неделю будет вебинар. После просмотра вебинара ребятам выдается домашнее задание и в течение недели ментор должен созваниваться со стажерами и принимать д/з.
В приемку д/з входит: оценка теории , оценка промежуточных результатов по верстке макетов, выдача рекомендаций по развитию до следующей точки.
Оплата за весь период 100 000 рублей. (оплату можно разбить на этапы, всё обсуждается)
Обязательное требование: наличие свободного времени, стабильного онлайна, совмещать с фрилансом нельзя на период обучения стажеров.
Ждем заявок с примерами работ, резюме и сопроводительным письмом.
Спасибо
Заявки фрилансеров
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